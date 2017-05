Asistentes al concierto de Alejandro Fernández dicen que ya estaba borracho antes de la actuación

Alejandro Fernández estuvo a punto de vomitar a sus mariachis el pasado sábado en medio de un concierto en la Feria de Puebla, México, al que acudieron más de 6.000 personas. Todo marchaba con normalidad hasta que uno de sus seguidores le ofreció un chupito de tequila, que debía de ser muy fuerte, a juzgar por la reacción de el «Potrillo». A los pocos segundos comenzó a sentir náuseas y tuvo que abandonar el escenario para vomitar, algo que quedó inmortalizado por sus seguidores.

A su regreso, el cantante pidió disculpas diciendo que el tequila «estaba muy fuerte», aunque varios medios locales y los propios asistentes apuntan a que Fernández estaba borracho ya antes del concierto. «A saber cuándo comenzó el precopeo», «andas muy pedo últimamente, no la chingues, bájale dos rayitas» y «no mamar que el alcohólico de Alejandro Fernández casi vomita en pleno Palenque de Puebla» fueron solo algunos de los comentarios que dejaron sus fans en las redes sociales.

El hijo de Vicente Fernández no solo sufrió este percance. Al parecer se olvidó de la letra de varias canciones durante el concierto, hecho que también dejaron por escrito sus seguidores: «Alejandro Fernández se presenta ebrio en el palenque y se olvida de la letra de la canciones. Pésimo audio». Pese a todo, el intérepte de «Me dediqué a perderte» hizo caso omiso a los comentarios. «¡Gracias Puebla por dos noches espectaculares! La próxima vez que me den un tequila en el Palenque, ¡que sea Herradura!», bromeó en su cuenta.

Reincidente

Este no es el primer incidente que tiene con el alcohol. El pasado año, el cantante mexicano fue noticia después de la divulgación de una fotografía en una discoteca gay de Las Vegas, en la que aparece sin camiseta y ebrio.

«La situación me divierte y me sorprende, cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande. Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado», dijo el pasado mes de agosto mediante un mensaje en su página de Facebook.

Según relató «el Potrillo», se encontraba en el club XS de Las Vegas con unos amigos y su novia, Karla Laveaga. Para él, la publicación de esta imagen, en la que aparece sin camiseta, un tanto despeinado y acompañado de dos jóvenes, prueba que hoy en día «todos estamos expuestos ante los medios». «Tenemos que ser un poco más conscientes y cuidadosos con nuestras acciones, pues los teléfonos y las redes tristemente han acabado con nuestra privacidad e intimidad», explicó en el mensaje.

