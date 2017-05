Supervivientes | Cuatro momentos de gloria -o no- de Alba Carrillo

La concursante más polémica de ‘Supervivientes’ parece que siempre ha querido dar la nota. Desde sus inicios en la televisión ya captó la atención con sus lloros y pataletas. Ahora, sigue dando de que hablar en su paso por el concurso de supervivencia de Telecinco donde ha sembrado el caos. Pero, ¿cuáles han sido los peores momentos de la modelo?

‘Supermodelo’

La madrileña escogió a la adaptación de America’s Next Top Model para hacerse un hueco en la televisión. En la segunda edición de este programa Alba Carrillo brilló con desparpajo. La estudiante de interpretación y relaciones públicas apareció en ‘Supermodelo’ para llegar a la gloria, pero consiguió el efecto contrario pues fue una de las concursantes más odiadas por sus compañeras.

Fonsi Nieto y Alba Carrillo

Pocos años después, la modelo cautivó al DJ en 2010, tanto así que se dejaron ver enamorados por las calles de Ibiza día tras día. Y, un año más tarde, presentaron en una revista del corazón a su hijo Lucas. Pero parece que la relación no era tan buena como aparentaba. En noviembre de 2012, Carrillo anuncia la separación con el ex piloto, alegando sentir soledad cuando el DJ se encontraba trabajando en la noche. Sin embargo, han seguido manteniendo contacto por el bienestar de su hijo. Habrá que esperar para ver lo que ocurrirá en el futuro.

Divorcio con Feliciano López

Tras su separación del expiloto, Alba comienza a salir con el tenista Feliciano López, con el que se casa en 2015. Decenas de fotografías publicadas en varios medios, mostraban una relación de amistad especial entre el tenista y la modelo. Se conocían de antes, frecuentaban los mismos círculos de amistad y pronto se convirtieron en inseparables. Así, surgía el amor entre Alba y Feli que, desde principios de 2013, se perfilaban como la pareja perfecta. Sin embargo, pese a la relación idílica que ambos mostraban, los rumores sobre una separación empezaron a hacerse presentes. Las causantes de dichas sospechas eran unas fotografías del tenista junto a una supuesta amiga en Miami. Y, aunque Alba quiso afrontar estas acusaciones con diplomacia negando lo evidente, más pronto que tarde, confirmó la separación.

'Supervivientes'

La convivencia en ‘Supervivientes 2017’ cada vez se hace más difícil. Alba Carrillo parece incapaz de hacer amigos y fiel a su esencia no dudó en atacar desde el comienzo. Su primer blanco fue su propia madre, con la que discutió antes de partir hacia la isla. Después, nada más pisar Honduras se enzarzó en una guerra con Gloria Camila, llegando a más que al uso de palabras. Pero, sin duda alguna, la persona que sacó a la palestra su lado más oscuro fue Laura Matamoros, cuando el pasado jueves la isla se convirtió en zona de fuego cruzado entre las concursantes y no precisamente de halagos entre ambas. Un conflicto que parecía tener un claro final con el abandono de la modelo. No obstante, esta difícil decisión fue meditada durante tres largos días. Tiempo en el que tuvo al público expectante, hasta que al fin decidió darse una nueva oportunidad para continuar con la experiencia. Un hecho que no fue precisamente celebrado por muchos.