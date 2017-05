Twitter | La verdad sobre las quince veces que José Luis Perales cantó '¿Y cómo es él?' a Pablo Escobar

¿Realidad o ficción? La línea parece muy fina en algunas de las anéctdotas que el actor Pablo Carbonell recogió en su libro 'El mundo de la tarántula'. Una de ellas está protagonizada por dos personajes que no parecen tener mucho en común y cuya supuesta relación ha dado mucho que hablar en las últimas horas en Twitter. Se trata de José Luis Perales y el narco Pablo Escobar. Según cuenta el actor, el cantante fue obligado a interpretar hasta quince veces su éxito '¿Y cómo es él?'.

La historia, rescatada en las últimas horas por Iñaki Berazaluce en el diario Público, es que, durante una fiesta, Perales interpretó su canción quince veces. Las diez primeras, con el incentivo del dinero, el resto, bajo amenzas: "Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta o a la señorita que lo acompañada”, escribe Carbonell.

Ante el impacto que el relato ha causado en Twitter, La Vanguardia contactó directamente con el mánager de Perales que se mostró tajante: “Llevo cuarenta años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces”, recoge el diario.

Sin embargo, cuenta el periódico catalán, en una segunda llamada el representante dio a entender que pasó algo de lo que cuenta Carbonell: "Es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta. Parece ser que hace no menos de cuarenta años participó en una fiesta privada donde cantaba él con más artistas -prefiere no dar nombres- y no tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya”, relata a La Vanguardia. Eso sí. Deja claro que "ni mucho menos" cantó quince veces ‘¿Y cómo es él?’.

La supuesta dura noche interpretativa de Perales no ha pasado desapercibida en Twitter, donde muchos se han animado a comentar la relación.

