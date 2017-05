Twitter | Dani Rovira se lía con la lencería

Un primer comentario que enfureció a muchos tuiteros, una segunda opinión que cabreó a otros tantos y al final, una disculpa. El humorista Dani Rovira no ha tenido un buen día en Twitter, donde se ha convertido en el blanco de muchas críticas por su pronunciamiento sobre la campaña publicitaria de una conocida marca de lencería.

“Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas estos días. No vaya a ser que unas fotos de ‘Intimissimi’ os tachen de machistas”. Es el primer comentario que Rovira publicó en la red social. Ante las críticas y acusaciones de machismo, publicó un seguno comentario: “Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de ‘Intimissimi’, que no pasa nada. Disfruten de los encajes”. Pero lejos de calmar los ánimos, encendió mucho más a los tuiteros.

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de "Intimissimi", que no pasa nada. Disfruten de los encajes... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

En vista de los reproches, tiró de sarcasmo para subrayar: “Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar...”.

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar...??