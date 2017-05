La reaparición del Padre Apeles

José-Apeles Santolaria de Puey y Cruells, fue uno de los personajes más mediáticos españoles de finales del siglo XX. Siendo sacerdote, abogado, presentador de televisión y comentarista, desde muy pequeño estuvo siempre vinculado a los medios de comunicación, participando en programas de radio infantiles de distintas emisoras de Barcelona.

Su salto a la fama se produjo gracias al programa de debate “Moros y cristianos”, que estuvo presentado en sus inicios por Javier Sardá y más tarde por Jordi González y que alcanzó el liderato de audiencia gracias en gran parte al estilo irónico y mordaz, con el que el sacerdote disertaba en cada una de sus emisiones.

En 1997, fue desautorizado por la Conferencia Episcopal española, que afirmó que el Padre Apeles “nunca ha pertenecido a diócesis española alguna o a institutos o a congregaciones radicadas en España, ejerciendo el sacerdocio fuera de toda jurisdicción”.

Desde la finalización de “Moros y Cristianos” en el año 2001, Apeles siguió siendo colaborador de lujo de distintos programas de televisión como “Crónicas marcianas”, “Espejo Público” o Gran Hermano VIP, hasta que sus apariciones en televisión se fueron espaciando en el tiempo y el bombazo mediático que fue, en el que cada declaración, cada frase, cada insulto, se convertía en motivo de comentarios que llenaban horas y horas de radio y televisión y páginas de periódicos, se fueron diluyendo hasta convertirse en vagos recuerdos a día de hoy.

Intento de suicidio

Sin trabajo y deprimido, el Padre Apeles ha sido visto en los últimos años en algún que otro programa del corazón, donde ha “mendigado” por una silla en la que sentarse como tertuliano o colaborador. Este sábado ha reaparecido en televisión. En una entrevista en el programa 'Sábado Deluxe' ha roto cuatro años de silencio: «La fama acabó destruyéndome».

En junio de 2012, intentó suicidarse mediante una masiva ingesta de fármacos y alcohol por la que fue ingresado de urgencia en el hospital. Meses antes ya había confesado en el programa “La Noria” de Tele 5 que “cada día le pido a Dios que sea el último de mi vida. Me voy solo al cine y bebo sin parar. No sé ni el día ni la hora que es, mis ventanas están bajadas”.

En el mismo programa, no le faltó sorna o cara dura y afirmó conocer la receta perfecta para curar su depresión: “ ...si un día hay un debate sobre algo, si tuviese yo una silla en 'La Noria' como siempre me hubiese gustado a lo mejor no estaría tan deprimido”.