El drama de Eduardo Gómez

El actor Eduardo Gómez se ha dado a conocer siempre entre el gran público por su sentido del humor. Sin embargo, la vida no siempre le ha sonreído. Así lo ha confesado en una entrevista este sábado en el 'Deluxe'. El madrileño se sinceró en el plató y recordó uno de los episodios más duros de su vida.

«Una mañana me levanté porque el niño estaba llorando, le cogí en brazos y vi la nota de mi mujer en la que me decía que se iba», confesó. Preguntado por los colaboradores del programa, Gómez aseguró no guardarle rencor a su expareja y explicó que este hecho era cosa del pasado.

«Todavía me estoy preguntando qué explicación puede tener», afirmó, al tiempo que aseguraba que por aquel entonces «las cosas por aquel entonces no estaban bien». «La cosa estaba complicada. En aquella época era camarero. No había mucho dinero».