Recuerdos que perduran

Compartieron destino en la Comisaría de Policía de Avilés, en diferentes momentos y periodos de tiempo, pero la experiencia les ha unido más allá de lo estrictamente profesional. Aunque todos están en la segunda actividad o jubilados, desde hace varios años se reúnen en mayo y noviembre para compartir mesa, mantel, conversación y mucho humor. En esta octava edición se dieron cita en la sidrería Los Sauces, cincuenta comensales desplazados desde diferentes puntos de Asturias: Oviedo, Gijón, Corvera y por supuesto Avilés. Ex profeso para la ocasión vino Ángel Aguado desde Cantabria. Entre los numerosos asistentes vimos a Juan Martínez, Rafael Quindós, José Nistal, Celso Freijo, Jesús Varela, David Freijo, Benjamín Álvarez, Valentín Hidalgo, Eladio Yáñez, Jesús Alonso, Jesús E. Álvarez, José Guerra, Manuel Quevedo, Jesús Vázquez, Juan José Castro, Manuel Chica, Cristino Fernández, José Arias, José Viesca, Gaspar Sutil y Ángel Palomo.

La pasión de Esther Pérez es contagiosa, basta con estar cinco minutos charlando con ella y no puedes evitar sentirte cautivada por su entusiasmo y alegría. Para celebrar su setenta cumpleaños, reunió en Casa Alvarín a amigos de toda una vida y a otros de no hace tanto, pero todos totalmente rendidos ante la personalidad de esta mujer que adora viajar, una buena conversación, sobre todo si es de política, bien en torno a una mesa, degustando un buen vino o en una plácida charla compartiendo un esmerado gin tónic. Declara estar encantada con su edad, lo que ya dice mucho, y proclama la suerte de tener tan maravillosas amistades. Una fortuna que todos comparten abiertamente. No faltaron en tan señalada ocasión sus dos hijos Queco y Vivi, residentes en Cadaqués y Francia, respectivamente, herederos de la sonrisa materna, quienes fueron partícipes de la complicidad reinante en cada gesto y palabra. Por delante una larga noche llena de buenos momentos y en breve un nuevo viaje para compartir y disfrutar.

Personal de todas las especialidades del Hospital San Agustín se dio cita en el restaurante San Fernando, para despedir a los estudiantes del Mir y dar la bienvenida a los nuevos en una animada cena. Se van trece de las especialidades de Familia, Digestivo, Farmacia y Bioquímica y vienen diecisiete, asignados a Medicina Interna, Trauma, Psiquiatría, Familia y Neumología. Todos comparten la pasión por su trabajo y la ilusión por el futuro en sus nuevos destinos.

Consuelo Arribas y Enrique Gonzalo nacieron en la provincia de Burgos, pero llevan una vida en la villa. Chelo llegó hace 55 años y Quique diez más, aunque ya son de aquí, el pueblo siempre será el pueblo. Juntos han celebrado las bodas de oro en compañía de la familia y los amigos. La ocasión bien merecía tirar la casa por la ventana y sus hijas, Consuelo y María Jesús, no escatimaron esfuerzos e imaginación. Una jornada en Santa Cecilia intensa, con las emociones a flor de piel, rodeados del cariño de todos. Allí estuvieron Domi, Elo, Eugenia, Luis Miguel, Miranda, Nines, José, Pilar, Pedro, Mikel, Ana, Raúl, Mónica, Margarita, África, María Jesús, Manolo, Valen, Nati Teodoro, José Ignacio, Aurena y Maite, entre otros. Entre los momentos más emotivos, ver el montaje fotográfico de una vida en común que acompaña a estas páginas. Un viaje por cincuenta años en pareja.

Fiesta de cumpleaños de Yolanda Rivero entre risas y amigas con Raquel, María, Alba, Marta, Silvia, Yolanda y Lola.

Diferente día, pero idéntica motivo, de nuevo un cumpleaños, aunque esta vez de Sergio Matorra, que lo festejó en compañía de la Peña de Cabruñana. Como las horas pasan volando, la celebración comenzó con el vermut que luego no da tiempo a nada.

Algunos de los nuevos Médicos Residentes, durante la cena para celebrar su llegada al San Agustín.

Fiesta de cumpleaño de Rosa Pérez, en el centro con las flores, rodeada de sus hijos y grandes amigos.