«Siempre estoy con un pie en Asturias»

Desde primeras horas de la tarde más de 200 fans de la cantautora asturiana Paula Rojo guardaban cola en el centro comercial Salesas de Oviedo para que les firmase su último disco 'Un viaje en el tiempo'. La ilusión de todas ellas -formaban legión las chicas- era haberla visto ayer en Kiev representando a España en la final de Eurovisión: a cambio el destino y el calendario profesional de la mierense les reservaron la oportunidad de estar a su lado y expresarle su admiración.

Las más madrugadoras fueron Isabel Cueva y su madre, Dina Escandón. Ambas comparten devoción por Paula y la siguen desde sus comienzos. Isabel, de 14 años, tuvo ocasión de entregarle una carta en la que le contaba lo que significan para ella sus canciones. Tras ellas, Silvia López, de 16 años, no podía reprimir los nervios por volver a encontrarse con su admirada cantante, de quien tiene dedicados todos sus discos. «Se acordaba perfectamente de mí. Estoy muy feliz», decía tras el encuentro.

El tercer lugar de la fila lo ocupaban Laura Torroba, también de 16 años y su amiga Marta Martínez, de 15. Para celebrar el reencuentro le llevaron un surtido de jabones artesanales «en lugar de un ramo de flores», explicaban, e incluso, aprovechando la confianza, Laura, estudiante de 3º de viola en el Conservatorio de Oviedo, se atrevió a ofrecerse como instrumentista para acompañarla. Otras dos incondicionales, Eli De Lillo, con 19 cumplidos, y su madre Enca, esperaban su turno impacientes, repartiéndose los papeles: «Yo llevo el disco -decía la primera- y mi madre la cámara para sacarme con Paula».

La mierense demostró su cercanía en todo momento y atendió a nuestras preguntas. «Es muy emocionante volver a la 'tierrina', de la que nunca me he ido, porque siempre estoy con un pie aquí», declaró Paula Rojo, recordando que en el mismo lugar en que se hallaba -el Corte Inglés de Salesas- firmó en 2013 su primer disco. El nuevo, 'Un viaje en el tiempo', alude precisamente a esos comienzos -señaló- y es toda una declaración de fidelidad a sus orígenes: «No quiero olvidarme de ellos, aquí empecé y cuando estoy fuera sé que no hay un lugar donde se respire, se coma y se viva mejor que en Asturias».