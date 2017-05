Nuevo abandono en 'Supervientes'

Si hace unas semanas Lucía Pariente, madre de Alba Carillo, decidió abandonar el reality de Telecinco, este fin de semana Bibi (Las Mellis) decidió ponerle fin a la aventura antes de tiempo.

Todo comenzó el pasado jueves cuando las hermanas Raquel y Bibi se nominaron la una a la otra confensando el mal momento que veían que estaba pasando la contraria. Un hecho no aceptado por muchos. Pero, la popular amiga de Isabel Pantoja ha querido dar su versión sobre el hecho atribuyendo el abandono a una reciente operación realizada durante su estancia en Honduras.

No obstante, la intervención quirúrgica, en la que se le extirparon dos quistes de un pecho, resúlto «un éxito» y la organización se lo hizo saber. Pero, Bibi Rodríguez se mostró animicamente débil y lanzó un mensaje a todos: «La dirección me ha dado la opción de continuar hacia adelante o la de que no siga, y yo he optado por la de no seguir». ¿Quién será el siguiente?