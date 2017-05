'Trolean' la ficha de Manel Navarro en Wikipedia y le cambian por un gallo

Los pronósticos decían que la actuación de Manel Navarro pasaría por Eurovision sin pena ni gloria. El 'gallo' con el que cerró su tema veraniego 'Do It For Your Lover' echó por tierra los augurios... para mal. Desde el pasado sábado, el desafine del joven catalán ha inundado las redes de memes. Incluso el propio Manel trató de tomarse con humor su desastroso resultado en el festival con un tuit sobre el «invitado no deseado» que se coló en su actuación con un vídeo de un un gallo con deportivas.

Aunque se haya colado un invitado no deseado...