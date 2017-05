Shakira y Piqué protagonizan un apasionado videoclip

La relación idílica que mantienen la cantante Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha quedado retratada en el videoclip que la latina estrenó el 12 de mayo en su canal de YouTube.

'Me enamoré' es el primer single del nuevo disco de la colombiana que describe cómo se conocieron y, cómo no, lo que más le atrajo y le atrae de su adorado Piqué. Con el ritmo latino que la caracteriza, el videoclip se centra en los juegos divertidos que la pareja experimenta a diario. No importa cómo, ya sea en coche, en la habitación de un hotel, saltando desde un avión o simplemente aventurándose a recorrer la naturaleza. Está claro que juntos no se aburren.

Parece que la de Barranquilla quiso mantener el anonimato de su pareja actoral durante el videoclip. Y es al final dónde aparece el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha. Quizá el video sea una forma de atraer a sus fanáticos como dicha historia de amor atrajo a toda España durante el Mundial de Sudáfrica. El caso es que la colombiana vuelve a la carga con todos sus tesoros musicales y su Piqué.