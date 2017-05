La extraña obsesión de Victoria Beckham

"Predicar con el ejemplo es el mejor argumento", dice el refranero español. Y eso, en lo que a moda se refiere, es lo que hace Victoria Beckham con sus diseños. Ella es el mejor escaparate de la moda que sube a la pasarela y que vende en las tiendas en su web. De hecho, no hay día en el que la diseñadora no lleve una de sus creaciones y no le importa incluso repetir modelito. Eso sí, de distinto color. ¡Faltaría más!

Su última obsesión 'fashion', además de la camisa blanca, que es la protagonista de la mayoría de sus 'looks' al más puro estilo Carolina Herrera, es una falda plisada de terciopelo. (Más información en Mujerhoy.com)