Vigilantes de la playa de todas las tallas

La campaña no puede venir en mejor momento, con la versión cinematográfica de 'Los vigilantes de la playa' a punto de llegar a los cines. Se trata del catálogo veraniego de la marca Swimsuits for All (Bañadores para todos), una firma que hace gala de crear para todos los cuerpos posibles los mismos diseños de moda. Este año, el bañador le gana la partida al biquini en todas sus variantes, y Swinsuits for All lo práctica en su versión más noventera: con la pierna bien alta. (Más información en Mujerhoy.com)