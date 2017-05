«A Pablo Iglesias le dije que comprara desodorante seco»

Carmen Lomana disfruta siempre que puede de su adorada playa de Celorio, y allí aún se recuerda el famoso accidente que la llevó hasta el centro de la playa con su coche. El viernes regresó para presentar el concierto que su amigo Danny Daniel ofreció en el Teatro Jovellanos de Gijón, aunque esta visita no estuvo exenta de problemas...

Hacía tiempo que no venía.

Una de las últimas fue cuando aquel horrible accidente en Celorio. ¿Cuánto hace? ¿Tres años?

Hace cinco, fue en 2012. Entre eso, que hace dos meses entraron a robar en su casa y el retraso del avión que la trajo el viernes nos va a coger manía.

Eso nunca. Asturias es muy importante para mí, tanto que vendré en junio. La chica que tengo en casa tiene muchas ganas de conocer la región.

Esta vez la trae aquí su buen amigo Danny Daniel.

Sí, un amigo que conozco desde hace muchos años. Cuando me pidió que le presentase no me lo creía y al final acepté, claro.

Apareció en 'First Dates'. ¿Está esperando una flecha de Cupido?

Me llamaron del programa varias veces, así que me lo tomé como trabajo, no iba a por novio, como te puedes imaginar y fue una experiencia estupenda. El hombre que me pusieron, Agustín, es un encanto, un señor de la cabeza a los pies y la verdad es que nos hemos hecho amigos, nos 'wasapeamos' y todo.

¿Quedarán en verano?

No lo sé. Como amigo es una persona estupenda, no de estos que piensas que no lo quieres volver a ver. Es agradable encontrarse con una persona agradable, educada, respetuosa y con buena pinta.

Usted que estudió Filosofía, ¿cómo le sienta que sea una materia que esté dejando de estudiarse en los institutos?

Muy mal, así está la gente, cada día más burra. No se estudia griego, latín, filosofía... La base de nuestra cultura occidental, vaya.

¿Lo tecnológico está quitando espacio a lo humano?

Como perdamos el humanismo, la vida será un aburrimiento. Creo que todos los que están metidos en rollos humanísticos son mucho más interesantes a la hora de hablar y de discutir. Además, no soy una mujer muy tecnológica.

En redes sociales sí es activa.

Sí, pero eso es una forma de relacionarte que me parece fantástica porque es casi universal. Luego habrá quien insulte, pero forma parte de la sociología de los seres humanos.

Con la corrupción ha dicho que se le atraganta el desayuno.

Me parece indecente, una vergüenza que denota el nivel de país y de las personas que lo pueblan, porque al fin y al cabo los políticos no son extraterrestres. Parece que se meten para ver lo que trincan, no por su nación.

¿No hace ninguna excepción?

¡Claro! Hay muchos políticos buena gente que están completamente limpios, como Cristina Cifuentes, a quien ahora parece que la quieren embarrar. Lo que pasa es que hay mucha envidia, y como se está diciendo que podría, igual que Núñez Feijóo, suceder a Rajoy, van a por ella.

Podría ser la primera mujer en ponerse al frente del Gobierno.

Por eso todas deberíamos hacer piña con ella. Yo, que la conozco mucho, puedo asegurar que es honrada, que vive de una forma sencilla, demasiado incluso, que no tiene nada de dinero ahorrado y es de las que le cuesta llegar a fin de mes. Por no tener no tiene ni piso propio. Su marido, arquitecto, se quedó sin trabajo por la crisis.

¿Qué opina del estilo de vestir de nuestros políticos?

La vestimenta del hombre es aburrida, pero al Congreso hay que ir como hay que ir, ante todo limpio y no hecho un guarro... Ya no es ir con traje o no... Una vez le dije a Pablo [Iglesias] que por lo menos se comprara un desodorante seco y que llevara el pelo como quisiera, pero limpio. Y de repente se pone un esmoquin para un acto en que no lo necesita... Que también le enseñaría a llevarlo, porque no tiene ni idea. Él sabrá lo que hace con su vida, lo importante es que sea un buen político.

¿Qué le parece que quieran exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos?

En vez de enterrar algo horrible como fue la guerra civil lo retoman. ¿En qué nos afecta eso? Es inútil. ¿Qué van a cavar todas las cunetas de España? Franco nunca quiso que lo enterraran ahí por lo que me han dicho, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo pasearán por ahí?