María Teresa Campos sale de la UCI: «No quiero asustar a Edmundo»

María Teresa Campos se recupera poco a poco de la isquemia cerebral que sufrió el pasado martes. La veterana presentadora permanece desde entonces ingresada en el madrileño Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. «Desde que me di cuenta de lo que tenía no dejo de pensar que Miguel Boyer murió de esto», ha explicado Campos en sus primeras palabras tras abandonar la UCI.

Las declaraciones de la presentadora han sido hechas públicas por el periodistas Jesús Mariñas, a quien la malagueña ha relatado lo ocurrido el martes. «Veía mal del ojo derecho, pero lo atribuí a una legaña. Me acosté de nuevo y me reincorporé al rato. Noté que me tambaleaba. Entonces llamé a Gustavo y me llevó a la clínica de mis doctores de siempre. Al comprobar que se trataba de algo gordo me trajeron aquí».

La presentadora también ha explicado el motivo por el cual su actual pareja sentimental, Bigote Arrocet, quien actualmente se encuentra en Honduras como concursantes de 'Supervivientes 2017', desconoce lo ocurrido. «No quiero asustar a Edmundo innecesariamente ni que se retire de algo que sé que le hacía muchísima ilusión. Me opuse a que concursara en Honduras, pero es su vida. Esta semana decidiré si le advierten de lo ocurrido, dependerá de cómo me encuentre en los próximos días».