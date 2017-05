El mensaje de Alyson Eckmann a Marco Ferri tras su ruptura con Aylén

El triángulo amoroso protagonizado por Marco Ferri, su ahora exnovia Aylén, y Alyson Eckmann durante la quinta edición de 'Gran Hermano VIP' continúa dando que hablar. La ganadora del 'reality' no ha podido evitar comentar la ruptura de la pareja durante una entrevista para MorningGlory, el programa radiofónico de Mediaset.

La americana ha sorprendido a los oyentes, puesto que a pesar de que expresó en numerosas ocasiones lo mucho que le gustaba Ferri ahora no quiere saber nada de él, al menos en lo que se refiere a amor, "A Marco le quiero mucho y le deseo lo mejor, pero no hay más. La ruptura entre Marco y Aylén no me afecta. Me acuerdo que una vez en el programa le dije a Marco que, en la vida real, no nos hubiésemos hecho amigos porque él es un poco pijo y yo soy muy de Malasaña, muy de calle", argumentaba la joven.

Todo ello puede deberse a que la flamante ganadora tiene ahora los ojos puestos en Antonio, el concursante brasileño con el que mantuvo un tonteo durante su estancia de intercambio.