Schwarzenegger: «Trump nos está llevando a la Edad de Piedra»

Arnold Schwarzenegger es otra de las estrellas de Hollywood que abomina de Donald Trump. Aunque es un republicano en toda guerra, Schwarzenegger no comulga con la política del presidente americano en materia medioambiental. Para el actor y exgobernador de California, los planes de Trump para reactivar la industria del carbón están retrotrayendo al país a tiempos pretéritos. «Estamos volviendo a la Edad de Piedra», dijo el actor, que se encuentra en el Festival de Cannes para presentar el documental del hijo del explorador Jacques Cousteau 'Wonders of the Sea 3D' ('Maravillas del mar 3D'), donde presta su voz. «Lo siguiente que querrá será volver a los caballos y las carretas», sentenció. El actor reemplazó a Trump en el programa 'El aprendiz'.