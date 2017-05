La prueba que demuestra que Ana Obregón es bióloga

Lleva décadas aguantando que se pongan en entredicho sus estudios universitarios. Ana Obregón (62) es un personaje público de los más relevantes de la prensa del corazón de las últimas décadas. También es actriz y presentadora. Pero, además, tiene un título de Biología en su casa. Ese que exhibió en las redes sociales hace no mucho, cuando Javier Cárdenas declaró en su programa Hora Punta (TVE): «Estudió Biología, no es que sea bióloga. Juraría que no acabó la carrera. Si no es así, pido disculpas». Ella se apresuró a colgar una imagen con su título a modo de respuesta y con un mensaje muy claro y directo: «@HoraPuntaTVE ahora entiendo vuestra poca audiencia, vuestro presentador miente sin informarse. Ahí van dos títulos: bióloga y máster». (Más información en Mujerhoy.com)