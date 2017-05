Carlos de Inglaterra y Diana se vieron solo doce veces antes de casarse

El foco de la investigación nostálgica sigue alumbrando la relación entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, de cuya muerte se lamenta este año el 20º aniversario. Además de la serie de televisión que ya escribe el 'show runner' de 'Feud' y 'American Horror Story', el canal estadounidense CBS estrena un especial documental titulado 'Princess Diana: Her Life, Her Death, The Truth' ('La Princesa Diana: su vida, su muerte, la verdad'), que aporta nuevos datos al relato público de su matrimonio. Entre los más sorprendentes, detalles de su noviazgo. (Más información en Mujerhoy.com)