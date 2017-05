El increíble cambio físico de Andy, de Andy y Lucas

Andy y Lucas fueron un icono de la música pop española en la década del 2000. Sus pegadizas canciones les lanzaron a los número uno en muchísimas ocasiones y lo cierto es que siempre les acompañó una duda: ¿Quién es Andy y quién es Lucas? Solo los más fans sabían responder a esta cuestión.

En la actualidad uno de sus integrantes ha sufrido una increíble transformación física que ha sido muy comentada en las redes sociales. Todo a raíz de una imagen compartida por el grupo junto a los Gemeliers.

Mientras Lucas se ha mantenido más o menos igual, con los lógicos cambios del paso del tiempo, su compañero Andy ha evolucionado tanto que es casi imposible reconocerlo.

Esto es lo que se ha comentado en las redes:

¿Ahora el gordo de Andy y Lucas es delgado y el delgado gordo? La realidad se desmorona, Is this the real world? pic.twitter.com/gwTU9bBM9d