Ivonne Reyes, ingresada en el hospital

La pasada Semana Santa Ivonne Reyes sufrió un percance que le provocó una rotura de tibia y peroné y que dos meses despues la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente en el hospital. A la venezolana le pusieron una serie de tornillos en la zona afectada y ha pasado por el quirófano para que se los quiten. Eso sí, no ha estado sola, sino que en todo momento su pareja, Sergio Ayala, le ha acompañado en el proceso.

El exconcejal del PP y también concursante de la quinta edición de 'GH VIP', programa en el que comenzaron su historia de amor, compartió una imagen en su cuenta de Instagram acompañada de un emotivo mensaje. "Como dice el dicho: 'No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cuantas veces te levantes'", ha comenzado diciendo Ayala. Desde esta red social no ha dudado en mandarle todo su apoyo en su recuperación a su novia: "Eres una campeona, una luchadora y no importa lo que se te ponga por delante, todo se consigue con ganas y energía, eso sí, pasito a pasito".

La propia Ivonne también ha aprovechado su cuenta de Instagram para agradecer "todo el apoyo recibido" y el trato del personal de la clínica en la que ha sido tratada desde que se rompiera los huesos de la pierna. Esta ha sido la "segunda y última operación", según ha contado la venezolana, y supone para ella "el fin de un ciclo". "ahora a recuperarme y conectarme con las buenas vibras", ha terminado diciendo.