La verdadera razón de la delgadez de Sarah Hyland

En los últimos días el aspecto de la actriz de Modern Family Sarah Hyland ha sido de lo más cuestionado, tanto que se ha cansado de la rumorología y ha decidido zanjar el tema contando la verdadera razónde su delgadez.

La joven actriz ha publicado una nota de prensa para refutar la especulación de que sufre un trastorno de alimentación. La actriz explicó que ha sufrido un problema de salud que ha derivado en una pérdida de tono muscular que ha sido incapaz de controlar.

A pesar de que su aspecto actual puede dar qué pensar, Hyland quiere dejar claro que no es «fan de la delgadez extrema». La estrella de una de las comedias más famosas actuales está luchando contra la especulación sobre una posible anorexia. «No, eso no es photoshop, eso son mis piernas, eso son mis brazos», comentó en una fotografía subida en su perfil de Instagram en la que se la ve extremadamente delgada. «Escribo esto porque me han acusado de promover la anorexia y quiero que las jóvenes sepan que esa no es mi intención».

La actriz, de 26 años, ha confesado que no ha tenido «un buen año». «Tal vez algún día hable de ello pero, por ahora, me gustaría que respetaseis mi privacidad», ha dicho. «Básicamente he estado en reposo en cama durante los últimos meses, he perdido una gran cantidad de masa muscular y sé que mi cara está hinchada por la medicación pero también está salvando mi vida».

Mientas que la intérprete no ha querido especificar el problema por el que está pasando, se sabe que la joven ha luchado contra una displasia renal y que se sometió a un trasplante de riñón, donado por su padre, en 2012. «Estoy preocupada por mi aspecto en este momento», escribió Hayland. «Nunca es divertido mirarte al espejo y ver que tu duro trabajo en el gimnasio se ha desvanecido, o tener las piernas del tamaño de un brazo».

Sin embargo, la actriz ha mostrado tener una actitud muy positiva ante la enfermedad. «No dejé que los comentarios de otras personas alteren ninguna parte de mí», y concluyó: «El amor y la positividad es lo que más necesitamos. Sobre todo en un momento como este».