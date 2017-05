La actriz que vio la luz

La presentadora de televisión Pilar Soto, muy popular en los años 90, cuenta siempre que puede, tanto en televisión como en libro publicado -'Conversión'- o prestando testimonio en diferentes parroquias, acompañada por el padre Álvaro Cárdenas, su particular peregrinaje desde los platós de televisión hasta la Orden de San Francisco el Grande. Ayer estuvo en Oviedo, en la basílica de San Juan el Real, en el centro de la ciudad, en presencia del arzobispo Jesús Sanz Montes para dar testimonio de su conversión: «Pasé bulimia durante muchos años y llegué al borde de la muerte. Mido 1,70 metros y llegué a pesar 37 kilos», recordaba. A lo largo de esos años tuvo muchas recaídas, visitas constantes al hospital... En una de ellas llegó a ver ese túnel que la conducía hacia la muerte. «Yo vi a Cristo muerto en la Cruz. Me encontré con él», relataba. «Esa fue mi conversión, porque esa visión me quemaba por dentro». En aquella situación límite en la que le dijeron que ya no se podía hacer nada le ofrecieron ver a un sacerdote. Ella, sin embargo, utilizó «el comodín de la llamada», se dirigió a Dios y le pidió perdón. «Sentía la necesidad de sentir el perdón, no hacia los demás, sino hacia mí misma por el daño que me había hecho. Entendí que mi cuerpo era el templo del espíritu y la vida y yo lo había destrozado». Tras salir del hospital, en el barrio donde vivía la invitaron a ir a la iglesia e inició su proceso de conversión, el que ayer explicaba en público en Oviedo. «Así dejé de tener miedo, como recomendaba Juan Pablo II, porque no conduce a nada».

Explicó que a los 20 años ganaba «más dinero que los padres de mis amigas y viajaba por todo el mundo». Ahora, dice, solo tiene lo imprescindible, y recorre santuarios de todo el mundo.

«Cambié Tokio y París por Fátima y Tierra Santa». Descubrió las misiones de los Franciscanos y se convirtió en seguidora de San Francisco de Asís. Acabó resumiéndolo todo: «No nos cansemos nunca de amar, porque todos estamos llamados a ser santos, esa es nuestra verdadera vocación». Desde entonces, la presentadora decidió cambiar su vida y consagrarse a la orden religiosa de San Francisco el Grande como seglar, sin hacer votos de castidad, obediencia y pobreza, pero entregada a la religión.

La joven empezó su carrera televisiva como actriz en 1998 en 'Al salir de clase', donde interpretaba a Pamela. Ese mismo año, hizo una de sus primeras incursiones en el ámbito del entretenimiento en el 'Peque Prix', donde estuvo hasta el año 2000 junto a Carlos Castells y Miriam Domínguez. En 1999 pasó a la edición de adultos del 'El Grand Prix' junto a Ramón García y el año siguiente fichó por Telemadrid para presentar 'Mamma mía' junto a Víctor Sandoval. En 2001 se puso también al frente de espacios veraniegos como 'Te vas a enamorar' o 'In fraganti'. También posó, en bikini, para la portada de la revista 'Man'. La joven cree que tocó fondo cuando se apuntó al reality 'La isla de los famosos' con el objetivo de camuflar su pérdida de peso. Ahora, es otra persona.