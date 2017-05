«El futuro es de las mujeres, sin duda»

Saltó a la fama cantando aquello de 'Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano', un tema que «hablaba de sexo de forma libre y divertida en un momento en el que no era lo habitual», porque Cristina del Valle (Oviedo, 1960) tampoco ha sido nunca una mujer de las que se callan. Y, por eso mismo, cuando estaba en la cúspide del éxito con Amistades Peligrosas, decidió dejar a Alberto Comesaña -su pareja en la vida real y en la profesional- tras una quiebra ideológica y seguir su propio camino. Eso sí: se quedó con la marca y retomó el grupo años después junto a Manu Garzón. Un tiempo en el que le dio tiempo a vivir en lugares como Sevilla o República Dominicana, estar a punto de casarse y hacer lo que de verdad quería hacer: convertirse en activista y utilizar la música «como instrumento para dar voz a los sin voz. Especialmente, a las mujeres».

Poca gente sabe que renunció a su primer apellido.

Sí. Repudiamos el apellido de mi padre y nos quedamos con Del Valle.

Un maltratador que les obligó a marchase lejos de Asturias.

Así es. Me fui muy jovencita, como a los 13 o 14 años, con mi madre y mis tres hermanas. Huimos como muchos niños y niñas de este país, que tienen que vivir como refugiados y refugiadas porque el Estado y las instituciones no son capaces de proteger a las víctimas de la violencia. Tuvimos que escondernos, irnos a Valencia, como también pasa hoy, mientras que el agresor es el que se queda, el que no tiene que modificar su vida.

¿Cómo lo recuerda?

Siempre recuerdo la estación del tren, despidiéndonos de nuestros amigos, que nos preguntaban por qué nos teníamos que ir.

¿Y cómo logra una recuperarse?

Eso marca el resto de tu vida en todos los aspectos, porque no pudiste tener una infancia amorosa, llena de ternura y respeto. Las secuelas son muy duras y cuesta mucho superarlas. Se sale si tienes la suerte de tener una madre como la mía, valiente y formada, y la ayuda de mucha gente.

¿La ley contra la violencia de género se quedó corta?

El problema ha sido la falta de voluntad para aplicarla por parte de muchos profesionales. De poco nos sirve una ley si luego un juez dicta una sentencia absolutoria a un agresor con un resultado luego de asesinato, como fue el caso de Ana Orantes. La condenó a muerte. Mientras que una mujer llegue a Urgencias con una crisis de ansiedad o estrés postraumático y tengamos que oír del médico que 'Los problemas de pareja no se resuelven aquí', algo no funciona, ni mientras que la ley no esté dotada de presupuesto. Una víctima de violencia, hoy, carece prácticamente de ayudas.

¿La sociedad está concienciada?

En absoluto. Las mujeres son consideradas víctimas de segunda y el machismo atraviesa todo el sistema. Otro dato gravísimo: el 90% de los niños y niñas asesinados lo son por agresores que tenían concedido un régimen de visitas. Sabemos de niñas y niños que están siendo agredidos en esas visitas y que, encima, si las madres denuncian, el coste es la pérdida de la patria potestad. La situación es sangrante, de una gravedad extrema. Eso también dice mucho de cómo muchos hombres se plantean su masculinidad. Y, sobre todo, ¿dónde andan los hombres buenos? ¿Por qué no están dando un paso al frente, en la calle, y siguen en silencio? Vivimos en una sociedad ciega, sorda y muda.

También ha denunciado los micromachismos del día al día.

Es que, en los pocos espacios que tetemos las mujeres para hablar de nuestros trabajos, importa más el cuerpo que la profesionalidad, los años de carrera o los personajes.

¿Los sufrió en carne propia?

Sí. Sí. Fue uno de los conflictos cotidianos que yo tenía en el grupo. Y no es fácil resolverlo, porque tienes presiones fortísimas por todos lados y, a veces, te encuentras muy sola en tu lucha por ser tú misma, por no aceptar determinadas situaciones. Así que rompí un grupo que estaba ganando muchísimo dinero, pero para mí la música era un instrumento de compromiso y de lucha, y eso también se convirtió en un problema. Cada vez que quería tocar en un centro de acogida o una cárcel, casi me hacían un consejo de guerra.

Lo intentó con 'Vodevil' y 'Cris'. ¿Por qué triunfó con Comesaña?

Porque no era un dúo al uso, donde la chica mona quedaba en la sombra y el chico llevaba la voz cantante. Ese papel no era el mío. Yo nunca negocié ni mi libertad ni mi coherencia. Y el precio fue tener que dejar el grupo e iniciar otro proyecto.

Así que estuvo quince años en la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género.

Es que mi situación de mujer empoderada tenía que servir para denunciar. Evidentemente, también pagas un precio. Ya no era la cantante de pop divertida, graciosa, sino una persona cuyo discurso podía resultar molesto para directores de medios, presentadores... Muchas puertas se te cierran, pero fue algo de lo que era muy consciente y sigo en esa lucha, sobreviviendo de la música. Lo que más me importa es poder llevar mis canciones a Ciudad Juárez y ponerle voz a las mujeres asesinadas o a Palestina, para denunciar la ocupación.

Y eso que quería ser criminóloga.

(Risas). Me apasiona. Me vuelve loca. Yo lo que quería era trabajar en prisiones. Siempre me pregunté en qué fracasa la sociedad. Y más que el concepto de familia de sangre, de tu entorno, tengo un concepto muy global, muy social. Soy una mujer de grupo, de clan. Mi casa ha sido siempre una comuna. No entiendo la vida sin compartirla con mis amigos, mis vecinos, el barrio... Y me produce dolor la persona que está en condiciones infrahumanas en la calle...

¿Ha tenido muchas amistades peligrosas en su vida?

¡Qué va! No he probado el alcohol, ni las drogas, ni el café, jamás en la vida. Yo solamente bebo leche y agua. Me encanta el deporte, soy vegetariana... Soy doña Sana y animalista a muerte. Mi casa siempre ha sido un hogar con animales recogidos. Teníamos ahí el arca de Noé (Risas). Mis hermanas y yo estamos construidas en una vida en equilibrio. Todas naturalistas, pacifistas...

Es del Naranco, fue al colegio en San Lázaro y tiene calle en Sevilla. ¿Nadie es profeta en su tierra?

(Risas) ¡Es muy fuerte! Pero Asturias es una tierra muy agradecida y cada día me regala muchas cosas, porque soy muy asturiana, estoy construida con los valores del asturianismo. El lugar donde naces condiciona tu forma de ser y soy muy asturiana en esencia, en la forma de entender la vida y las relaciones con los demás.

Vuelve pronto, ¿no?

Sí. Voy a tener el privilegio de estar muy prontín allí. Me vais a ver el 16 de junio en Castrillón, en una cosa preciosa y solidaria: la celebración del primer aquelarre de mujeres organizado por el Ayuntamiento y en el que participarán mujeres de distintos municipios. Será un recordatorio de las mujeres que han combatido para que hoy seamos mujeres con voz, de las más de ocho millones de mujeres sabias y libres que fueron llamadas brujas y quemadas vivas por la Inquisición por romper con el patriarcado. El futuro es nuestro, sin duda.