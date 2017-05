Las jóvenes retenidas en Turquía por su condición homosexual, se desnudan para «Interviú»

La de Jimena y Shaza ha sido una historia de amor digna de película o de una novela romántica. María Jimena Rico Montero, hispano-argentina, fue retenida en Estambul junto a su pareja, Shaza Ismail Ibrahim, de nacionalidad egipcia, cuando ambas intentaban trasladarse a Londres. El padre de Shaza las había denunciado ante las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, al parecer, por su condición de homosexuales.

Tras una odisea digna de película, Jimena y Shaza regresaron a España, donde no han dudado en narrar su historia para concienciar sobre el maltrato a las personas homosexuaeles en determinados puntos de nuestra geografía. Además de ofrecer una rueda de prensa, las jóvenes han acudido como invitadas a algún que otro plató de televisión para denunciar su situación. Uno de ellos fue el de «Sálvame», en el que Shaza Ismail no dudó en afirmar que «en una comunidad árabe estoy en peligro porque soy lesbiana», al tiempo que aseguró que jamás regresaría a su país.

Shaza y Jimena han decidido, además, protagonizar la última portada de la revista «Interviú», en la que narran su calvario y avisan a los lectores de que ya preparan su boda en Málaga. La lucha contra la discriminación sexual se ha convertido, además, en el principal objetivo de las jóvenes, que esta noche acudirán también al programa de Telecinco «All you need is love... o no», que presenta Risto Mejide y que pretende con esta nueva entrega remontar la audiencia, en caída libre prácticamente desde su estreno.

