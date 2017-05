Paula Vázquez (Ferrol, 1974) se marchó de la tele hace tres años «porque no me gustaba lo que había». Con el colchón que le daban sus inversiones, reconoce ella, llegó a pensar en retirarse definitivamente de los platós. Hasta que le ofrecieron «un caramelito», 'El Puente', un 'reality' revolucionario que se estrena esta noche en el canal #0 de la plataforma de pago Movistar+ a partir de las 22.00 horas. En él, quince hombres y mujeres deberán construir artesanalmente un puente de 300 metros que les lleve hasta un tesoro de 100.000 euros en la remota Patagonia argentina, en 30 días y con herramientas mínimas. Si los concursantes lo consiguen, aquél que crean que más ha aportado a la consecución de esta peculiar empresa decidirá si repartir el dinero o traicionar al resto de sus compañeros y quedárselo. Es el último experimento sociológico que llega a la pequeña pantalla.

También es la excusa para que la presentadora gallega se vuelva a enfrentar a la prensa, debido a la promoción del formato. Su sinceridad y la transparencia con la que responde las preguntas le han ocasionado a veces problemas, por eso confiesa a menudo que «me he llevado hostias con algunos titulares». Antes de comenzar esta entrevista, nos revela sin tapujos que la noche anterior le ha costado conciliar el sueño.

«Para mí este programa ha sido como empezar de cero, nunca mejor dicho. Cuando me lo explicaron no les dejé ni terminar, ya estaba con el taxi en marcha (risas). Se habían propuesto hacer algo muy diferente y me interesó. Además, llegaba a un barco que había zarpado hace dos años, con mucho trabajo ya hecho. No vamos a decepcionar; a la gente le va a gustar mucho, de verdad. Si va de medírnosla, la tenemos muy grande», reconoce con una amplia sonrisa, convencida de que lo que tiene entre manos es buena mercancía.

Su última aparición regular en televisión tuvo lugar en octubre de 2013, cuando presentó el programa de debate 'El Almacén de Top Chef', una tertulia que comentaba en la franja del 'late night' los avatares de la primera edición del 'talent' culinario de Antena 3. En 2014, viendo que la cadena no le ofrecía un proyecto a corto plazo, no renovó su contrato. Durante todo este tiempo, se habló de una 'mano negra' que la vetaba de los platós, algo que ella niega rotundamente.

Ahora regresa a una cadena que considera «muy afín a mi manera de pensar y me gusta el papel que tienen en ella las mujeres, están muy empoderadas, nada sexualizadas. Es un canal que, desde luego, se está desmarcando del resto de la televisión, y eso es muy valiente».

En cuanto a su papel en este 'reality', ni Vázquez ni el equipo de producción intervinieron directamente a lo largo de la grabación. A los concursantes, cuando llegaron en avión a Argentina, les vendaron los ojos y les llevaron hasta la localización donde se filmó 'El Puente' y solo les explicaron que tenían que crear una estructura para llegar a la otra orilla, nada más. «Se encuentran con que, desde el principio, no hay contacto con nadie, no hay expulsiones ni nominaciones, solo saben que tienen que construir el puente. Hemos venido a hacer un programa, pero nos ha salido una película. Para mí ha sido el proyecto más fácil como presentadora», admite.

Estrategia y manipulación

Para la propia cadena tampoco fue sencillo el rodaje ni la preproducción, porque ni siquiera sabían cómo iban a reaccionar los concursantes. «Han sido muchas horas de trabajo para intentar lidiar con todos los escenarios posibles; ni siquiera sabíamos al principio cuánto podían tardar quince personas en construir un puente de 300 metros. Nos asesoramos de todas las maneras posibles, con ingenieros y arquitectos. Pero teníamos mucha confianza, ha salido bien y hasta ahí puedo contarte», asegura a este periódico Fernado Jerez, director de #0.

Pero una cosa es construirlo y otra bien distinta gestionar lo que hacer con el premio final. Mientras se vayan levantando los pilares del puente se gestarán estrategias, amistades y rivalidades. El concursante que sea elegido ganador por sus compañeros tendrá la posibilidad de decidir lo que hacer con el premio. «Es otro rollo, este programa es más pausado que un 'reality' normal, pero no deja de tener intensidad todo el tiempo. Los conflictos que vamos a presenciar son de otro tipo, tienen que ver con estrategias, con personas que manipulan. Al final, el vencedor puede elegir repartir el premio o quedárselo él porque tiene una hipoteca, es maravilloso. Por un lado tiene esa parte de autenticidad de los concursantes, que no están manipulados porque el programa no interviene para nada, y por otro todo el contenido que tiene», comenta Paula Vázquez.

¿Qué haría usted si gana?

Yo les traicionaría a todos, absolutamente (risas). Si consigo que confíen en mí como ganadora, al final del todo me quedaría con el dinero, no iría a hacer amigos.