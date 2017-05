La tensa e incómoda entrevista de Shakira en 'El Hormiguero'

La visita de Shakira a 'El Hormiguero' se esperaba como agua de mayo. Pasaron ocho años desde que la cantante colombiana se encontró por última vez con Pablo Motos y la tensión reinó en el plató de Antena 3

La cantante de 'Me enamoré' no estuvo cómoda junto a Motos. Según publica ABC, el presentador no dudó en interpelar a Shakira por su relación con Piqué desde el primer minuto, algo ante lo que la cantante no se sintió bien. Motos recordó, además, que cuando Shakira conoció a Piqué, «sé que llevabas un sostén a rayas». Shakira, por su parte, se limitó a narrar la historia que ya cuenta en 'Me enamoré'. «No voy a contar más que lo que sale en la canción, el resto es secreto de estado», dijo. Con todo, Motos intentó seguir tirando del hilo. «¿Qué pasó la primera vez que le viste?». Dije, «qué boca más redondita, me gusta esa barbita…».

Tomando como excusa la letra de 'Me enamoré', Pablo Motos continuó encaminando la temática de la entrevista hacia la relación entre la cantante y el futbolista. «¿Es verdad que él te hizo una promesa en Sudáfrica?», preguntó Motos. «Me dijo 'voy a ganar para poder verte en la final'», relató Shakira.

Tras la primera pausa publicitaria, el ritmo del programa cambió debido a la incomodidad de la cantante. Fue así como Pablo Motos comenzó a preguntar a Shakira por lo que, en realidad, le había llevado a compartir plató con el valenciano: su trabajo. A partir de ahí, todo cambió. La cantante, incluso, mostró unos pasos de bachata al presentador, visiblemente más cómoda:

Cabe recordar que, ocho años atrás, Shakira compartió el mismo plató con Pablo Motos, quien también hizo sentir incómoda a la artista con frases como «te he imaginado bañándote desnuda en el mar, comiendo carne cruda y aullando».