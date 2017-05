Cristina Pedroche desata las alarmas por su extrema delgadez

Cristina Pedroche está harta de que la critiquen. Si antes era por «ballena» ahora es por «raspa». Y es que una imagen que la presentadora compartió en su perfil de Instagram ha desatado todas las alarmas por su extrema delgadez. En ella aparece vestida con ropa de deporte, sin maquillar y en una postura que estiliza muchísimo su figura, pero lo cierto es que la instantánea ha revolucionado las redes sociales.

Junto a la fotografía, Cristina puso un comentario en el que dejaba ver lo mucho que le estaba costando conseguir ese cuerpo: «El que algo quiere (comer mucho) algo le cuesta (mucho deporte)!!!».

Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 29 de May de 2017 a la(s) 9:17 PDT

"Estás flaquísima", "qué desnutrición", "no adelgaces más", "puedes caer en la anorexia" o "tus piernas parecen palillos", son algunas de las declaraciones que hacían los usuarios de la red, frente a otros muchos que valoraban "su belleza natural" y que estaba "guapísima".

Ante la avalancha de comentarios negativos, Pedroche no ha dudado en contestar y subir otra imagen a su red social, en la que muestra la misma fotografía pero tomada desde distintos ángulos, lo que provoca, según ella, que parezca más delgada. «Misma foto… distinta perspectiva… en una, me llamáis #Pedrocheraspa. En la otra, #Pedrocheballena, pero la realidad es que en las dos soy #Pedrochefeliz», escribía.

Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 30 de May de 2017 a la(s) 12:33 PDT

La vallecanas consciente de que todo lo que dice y hace da para escribir ríos de tinta, pero con el tema del peso se muestra visiblemente cansada y ya no disimula su enfado.

«Y la realidad es que me encanto, me cuido y me mimo. He subido esa foto para que vierais que con una simple perspectiva puede cambiar todo (que se me vea más o menos delgada) y aún así algunos habéis encontrado la forma de meteros conmigo...», añadía minutos después.

Lo cierto es que la colaboradora de televisión está cansada de las críticas constantes que recibe continuamente. De hecho ha pensado en eliminar los comentarios de su red social: «A veces me planteo quitar los comentarios de las fotos… los únicos que incitáis a locuras sois los que me escribís esas tonterías… creo que demuestro siempre que defiendo la alimentación sana y el deporte y eso se llama salud. Llevo tres días sin parar de comer y ahora me voy de cena por eso la importancia de compensar. ¡Ojo! Que si cojo un par de kilos me da igual. Que los he tenido y os he demostrado que sigo siendo feliz, así que centraos en ser felices vosotros. Alimentación sana + deporte = salud = felicidad».