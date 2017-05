El drama personal y profesional de Chelo García Cortés

Chelo García Cortes atraviesa uno de sus peores momentos, vive un auténtico drama en lo personal y en lo profesional. La colaboradora de 'Sálvame' ha hablado abiertamente sobre sus problemas con Hacienda así como de sus inseguridades con respecto a sus compañeros. La periodista «ha tocado fondo» y así se lo ha contado a su compañera Gema López en una entrevista para 'Semana': «Intento que no se me note, pero estoy triste y soy de lágrima floja».

Angustiada por el dinero que Hacienda le reclama, Chelo asegura que la cantidad que le reclaman es tan grande «que no tengo tiempo material para cubrirla». «A veces me agobia el futuro, pero estoy segura de que, cuando salga el juicio, la ley se pondrá de mi parte, si no es así, se tendrán que quedar con lo que quieran. Lo que me piden es un disparate, que aunque tuviese 20 años menos no vería futuro de solución», confiesa en la revista. A pesar de sus problemas, Chelo siempre lo ha ocultado en sus declaraciones para que la gente que quiera «verla mal no se lo note». Fue una de las primeras candidatas a participar en 'Supervivientes 2017', algo que le hubiera podido solucionar parte del problema, pero a última hora se quedó fuera y este giro profesional también le ha pasado factura.

En el terreno profesional la periodista, que en su momento fue una de las más importantes en el mundo rosa, se siente inferior a sus compañeros de 'Sálvame'. «Intento jugar pero me cuesta y me siento cuestionada. Cuando me disfrazo es como si dejara de ser yo y me avergüenzo de lo que estoy haciendo».