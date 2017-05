El calvario de Santi Cazorla

Santi Cazorla ha vivido este año un auténtico calvario. El jugador del Arsenal tan solo ha podido disputar once partidos en toda la temporada como consecuencia de sus continuas lesiones, recaídas y operaciones fallidas. El de Llanera ha explicado en declaraciones a la SER el drama que ha vivido desde noviembre.

«Está siendo una temporada complicada. Desde noviembre que no juego, he pasado 8 veces por el quirófano, la última ayer. Esperemos que todo vaya a mejor», comentaba completamente abatido. Y es que han sido siete meses pasando por quirófanos y postoperatorios en lugar de en el césped de los estadios. «He tenido complicaciones. Cogí bacterias en el quirófano, se me infectó un hueso, la cicatriz no se me cerró y me hicieron un injerto de piel», detallaba el asturiano.

No ha dudado en reconocer que el presente año ha sido «el peor» de su carrera como futbolista profesional. No obstante su pasión por este deporte ha conseguido que siga luchando. «Te apetece tirar la toalla, pero las ganas de jugar al fútbol están por encima». narraba. Y es que, a Cazorla no le quede otra que tener paciencia porque, al parecer, le quedan otros cinco meses de baja. Eso sí el club al que pertenece, el Arsenal, le tiene en consideración y sigue confiando en él. «Me renovaron antes de operarme, el míster charló conmigo y me dio tranquilidad».