Paula Echevarría, en Luanco

Que a Paula Echevarría le tira la tierrina no es nuevo, pero más le tira la familia. Este fin de semana la actriz candasina volvió a Asturias, concretamente a Luanco, para asistir a la comunión de su sobrina y así lo mostró en las redes sociales.

La protagonista de 'Velvet' lució un mono azul claro de Dolores promesas, así como unas sandalias diseñadas por Vicky Martín Berrocal. Además también compartió con sus seguidores una foto junto a su sobrina ese mismo día.

La última vez que Paula estuvo en el Principado fue al poco de conocerse la noticia sobre la separación de David Bustamante, donde se refugió en Perlora junto a sus familiares para desconectar del mundo mediático durante unos días.

Después de dos meses la relación entre Paula Echevarría y el cantante cántabro sigue en el mismo punto, pero en sus últimas declaraciones a los medios la actriz habló alto y claro: «Estoy muy bien. Mi estado es feliz y casada, por supuesto». Con estas palabras confirmaba a los medios de manera indirecta que no se ha divorciado del cantante cántabro, pero sí confesó que viven separados desde hace un tiempo.

Además, en dicha aparición pública odreció a la prensa unas palabras que incendiaron las redes después de que un periodista insinuara que la candasina estaba a la sombra de Bustamante. «Eso me lo he ido ganando con los años, con trabajo, porque soy una smartgirl y no soy un chocho», sentenció.