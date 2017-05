Paula Echevarría: «Me niego a hacer dieta»

En pleno rodaje de 'Velvet Colección', la secuela de 'Velvet' que emitirá Movistar+, con su vida sentimental un poco revuelta, y sus mil y un compromisos profesionales, Paula Echevarría repite como embajadora de Pantene. Ocasión que hemos aprovechado para charlar con la actriz sobre dietas, ejercicio, cuidados de belleza, viajes y más.

¿Estás preparando la operación bikini con alguna dieta o cuidado en tu alimentación?

La ley de la compensación, si me paso en la comida, relajo en la cena, pero me encanta comer, así que me niego a hacer dieta.

¿Y con algún ejercicio específico?

Sentadillas y abdominales, pero hay que hacerlas todo el año.

Después de tantos shootings y rodajes, etc… ¿cuál es tu rutina diaria para cuidar tu pelo?

Se basa en un lavado adecuado, con un champú y un acondicionador que se adapte a mis necesidades de cada momento, es fundamental… Si el pelo está algo castigado por secadores y tenacillas, intento dejar una mascarilla puesta durante un buen rato, incluso toda la noche.

