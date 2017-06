Shakira habla sobre su relación con la novia de Messi

Desde hace un tiempo que existen rumores de enemistad entre Shakira y Antonella Roccuzzo, parejas de Gerard Piqué y Leo Messi respectivamente. Pero, ¿cuál es la verdadera relación que hay entre las chicas de los futbolistas del FC Barcelona?

Hasta ahora ninguna de las dos se había pronunciado nunca. Sin embargo, la cantante colombiana ha decidido tomar partido y poner fin a tantos comentarios que no hacen más que generar una polémica innecesaria. "No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque además muchas veces nos han visto juntas", explicaba la novia de Piqué en una entrevista en el canal 13 de la televisión argentina. "Tenemos una relación excelente", añadía zanjando las dudas.

Además, Shakira ha querido adelantar que "si puedo ir a su boda y a la de Messi, iremos, porque Gerard y Leo son amigos desde que eran pequeñitos". Una celebración a la que la cantante no ha confirmado asistencia, pues depende de sus compromisos profesionales que entre conciertos, entrevistas promocionales de su nuevo disco y actos publicitarios ocuparán la mayor parte de su tiempo este año.