«Cannes no es lo que parece»

Tiene una manera muy especial de ver el cine, esa que le ha llevado a uno de los festivales de más importantes del mundo. Javier Alfonso Bartolozzi (La Fresneda, 1990) ya ha paseado por la Alfombra Roja de Cannes con un buen motivo debajo del brazo.

¿Esperaba el éxito que ha tenido con 'The Kobal Report'?

Siempre existe un sentimiento especial con tus propias creaciones, aunque yo soy especialmente crítico conmigo mismo. Sabía que teníamos un guion interesante, que podría atraer al público, pero lo que más me ha motivado a presentarme a festivales ha sido el gran equipo con el que he trabajado.

¿Cómo ha sido su paso por Cannes?

Ha sido una experiencia inolvidable. Me ha impresionado la cantidad de gente joven que se ha presentado al festival, todos con grandes ideas. Se podía respirar un aire de camaradería muy especial. Ahora no puedo dejar de pensar en que quiero volver. Es una experiencia increíble que personas de todo el mundo puedan tener acceso a tus creaciones, así como poder compartir con ellos un proyecto que significa mucho para ti, tanto a nivel personal como a nivel profesional.

¿Es el Festival de Cannes lo que vemos desde fuera o esconde más de un secreto?

El Festival es un congreso. La gente se fija más en el glamour de la alfombra roja y las premiers oficiales, pero no es lo que parece, es mucho más que eso. Allí acuden profesionales de todo el mundo con la idea de escuchar, crear y compartir. Hay gente joven y gente que lleva muchos años en la industria, pero todos tienen el mismo objetivo.

Lo hemos visto en una faceta concreta en 'The Kobal Report' pero, ¿cuáles son sus temas favoritos a la hora de hacer cine?

Me gustan todos los géneros, ya que toda película se merece mi máximo respeto, pero tengo debilidad por los thrillers y las películas del Oeste. A la hora de escribir, por ejemplo, me decanto por el thriller psicológico y emocional.

¿Cuál es la principal motivación que tiene a la hora de afrontar una nueva producción cinematográfica?

Quiero que el espectador sienta lo mismo que siento yo al hacer una película, las emociones que crea en mí, la manera en que me transporta a mundos diferentes y me hace meterme en la piel de los protagonistas... Yo he disfrutado muchísimo haciendo cine y quiero que a la gente le pase lo mismo al ver mis producciones.

¿Desde cuándo sueña con hacer cine? ¿En qué pensaba cuando aún era solo un niño que disfrutaba viendo películas?

No recuerdo ningún momento de mi vida en el que no haya sentido pasión por el cine. De pequeño soñaba con ser como los héroes de mis películas favoritas. Me pasé toda la etapa del colegio viendo una película al día. Diciendo esto, pareciera que lo más lógico hubiera sido enfocar mi profesión hacia la interpretación, con lo que podría haber sido todo lo que soñaba. Sin embargo, con el tiempo fui madurando y me di cuenta de que lo que me interesaba era crear personajes, darles vida y forma e introducirlos en historias que emocionasen al espectador.

¿Cree que el éxito simplemente llega o que hay que trabajar para conseguirlo?

Tanto el éxito como las oportunidades, sin duda, te llegan trabajando duro, y no estando sentado en casa. El talento existe, pero si no lo potencias con esfuerzo no sirve de nada. En ese caso solo entra en juego la suerte. En la mayoría de proyectos solo te dan una oportunidad para demostrar lo que vales, por lo que tienes que dar el 120%.

¿Le gustaría rodar en Asturias, su tierra?

Sin duda. Es uno de los lugares más especiales de España. Además, en todos los rodajes se necesita un buen cáterin para motivar al equipo, y en mi humilde opinión, Asturias es el mejor sitio para comer.

¿Qué es lo que más echa de menos de su infancia en La Fresneda?

Llevo ya unos cuantos años fuera de España. Echo de menos demasiadas cosas. Mi familia y amigos, la cultura española, la calidad de vida... pero por especificar un poco, podría decir que recuerdo de manera entrañable las noches que pasaba con mi familia viendo películas. Tengo que agradecer mucho a mis padres por permitirme acostarme tarde cuando era niño.