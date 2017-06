Las confesiones sexuales de Bárbara Rey a Risto Mejide

Risto Mejide contó ayer en su programa 'All you need is love... o no' con una invitada de lo más especial: Bárbara Rey. La exvedette y el presentador se entrevistaron mutuamente en el espacio televisivo y acabaron confesando algunos secretos que muy pocos o casi nadie conocían. En su cara a cara particular, Rey explicó que se ha enamorado tres veces en su vida, la primera cuando solo era una adolescente de 18 años y, que en esa ocasión, la dejaron por una chica más joven.

Una de las preguntas que lanzó Rey dejó a Risto un poco descolocado. La actriz quiso saber si éste siempre llevaba puestas sus famosas gafas. Mejide, lejos de achantarse, respondió con sinceridad: «La única vez que me las dejé puestas fue la primera vez que me acosté con mi esposa. Luego ella me preguntó si siempre lo hacía así».

De hecho fueron las confesiones sexuales de ambos las que más reacciones suscitaron. Bárbara Rey habló sin tapujos sobre algunas de sus experiencias sexuales con una «conocida mujer», pero evitó dar nombres y apellidos. «Solo he estado con otra mujer una vez, pero no quiero ni recordarlo». Además aseguró que no volvería a casarse con Ángel Cristo, porque su relación no funcionó.

Además de sus confesiones amorosas, Bábara Rey explicó que en 1979 le ofrecieron 4 millones de pesetas por presenciar una relación sexual entre ella y otra actriz con la que compartió escenas en una película. Risto intentó sonsacar el nombre de la película a su invitada, pero no tuvo suerte.

Tras algunas preguntas divertidas en las que Bárbara llegó a confesar que le gusta tocarse o que se arrepiente de haber visto desnudo a Alain Delon, el presentador se puso en situación para hacer una preguta comprometida a su invitada: «¿Te gustan los elefantes? ¿Qué opinas de las personas que matan elefantes?». Rotunda, Bábabara explicó que «cualquier persona que mata un animal es un malvado. Cuando es por necesidad para comer, alimentar a tu familia, dentro de lo que cabe, podría entenderse, pero por satisfacción personal me parece terrible y más terrible me parece si se han tenido experiencias malas». Una clara referencia al Rey emérito y su incidente en Botsuana.