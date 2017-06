Críticas a Dabiz Muñoz por su comentario en redes tras el atentado de Londres

Dabiz Muñoz no ha estado muy acertado tras los atentados de Londres. Así lo han visto muchos de sus seguidores de Instagran, que han afeado el comentario que ha puesto en la famosa red social tras saltar la noticia de los atentados de Londres.

El chef, que recientemente abrió en la capital inglesa su nuevo StreetXO, hacía el siguiente comentario: «Amo el concepto de StreetXO London. Esa forma de comer, esos sabores, ese ambiente... no es el mejor día para estar en Londres, pero la mejor forma de combatir el terrorismo es no dejar de hacer tu vida, así que aquí estoy hoy trabajando, porque amo Londres, amo mi profesión y por encima de todo, amo a Cristina Pedroche». No solo eso, también acompañó la frase con una foto de una mesa de su restaurante. Muchos han visto en este mensaje demasiado oportunismo ante la desgracia.