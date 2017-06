La conversación más caliente de Gloria Camila y Kiko en Supervivientes

No todo son broncas y malos momentos para la única pareja del reality de Telecinco. Como regalo por su veinticinco cumpleaños, la organización del programa quiso regalar a Kiko Jiménez una hora sin cámaras en otra isla con Gloria Camila, además de una tarta de cumpleaños.

Pero hora sin cámaras no significa que no haya audio, algo que a la pareja no le importó y la conversación entre ambos se ganó la atención de todos los espectadores.

Aquí puedes leer la conversación completa:

Kiko: "Tengo ganas de hacerte el amor"

Gloria: "Ay madre"

Kiko: "Te gusta a ti ese bulto eh..."

Gloria: "Es que me da vergüenza. No, en serio, es que te escucha mi padre decir eso y vamos"

Kiko: "Perdóname por ser tan explícito"

Gloria: "Dame tarta, a ver si comiendo un poquito más..."

Kiko: "Otro cachito, a ver si vuelvo a tener otra erección"

Gloria: "Pues me gusta tocarla, ¿eh?

Kiko: "¿Si? ¿Te gusta? Hombre, para no gustarte..."

Gloria: "Llevaba dos meses sin tocarla"

Kiko: "Tengo ganas de hacerlo en el agua contigo, tú y yo en estas playas, sin que nadie lo sepa"

Gloria: "Sí hombre, delante de José Luis"