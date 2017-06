La farsa del ex de Ángel Garó, al descubierto

El humorista Ángel Garó se encuentra en el centro de una polémica que parece no tener fin. Después de la denuncia por supuestas agresiones sexuales a su expareja, Darío, las cosas han ido empeorando. Han sido muchos los que en las últimas semanas han hablado del lado oscuro del cómico, pero quien sale a primer plano ahora es un ex del propio Darío, José María, que ha arremetido contra la pesadilla del humorista, asegurando que es un estafador.

«Darío es un sinvergüenza y un mentiroso. Se dedica a estafar sentimental y emocionalmente a sus parejas. Economicamente también, aunque a mí no me ha estafado nunca», aseguraba en 'Sálvame'. «Creo que se ha acercado a Garó para adquirir notoridad y ser famoso. Él siempre fantaseaba con ser modelo y desfilar en las grandes pasarelas de España. De hecho me dijo que tenía un representante y que era Ángel Llàcer», añadía.

La relación entre José María y Darío solo duró un año debido a que la situación se volvió insostenible: «Todo eran mentiras y donde había un jaleo siempre estaba Darío metido. Nosotros compartíamos piso en Málaga con una familia y otras dos chicas y un día que llegamos desapareció la cartera del dueño del piso. Creo que la robo Darío, aunque él no me confesó que la había robado. Él nunca confiesa sus mentiras».

José María también ha declarado en el espacio de Telecinco que Ángel Garó es una víctima más de Darío. La supuesta agresión de la que le acusa podría ser mentira, según sus palabras. «Él se provoca los moratones, es la realidad que yo he vivido con Darío», contaba su expareja. «He hablado con él tres veces y nos hemos contado cosas, pero no me ha pedido que venga a defenderle», zanjaba.