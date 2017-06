Froilán, sorprendido besando a una joven desconocida en plena calle

El hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Felipe Juan Froilán, tiene mucho que celebrar. Hace unos días finalizaba sus estudios de Secundaria en Estados Unidos y volvía a España decidido a celebrar su nueva titulación. Como muchos otros jóvenes que estos días ponen fin a una etapa de su vida, lo ha hecho saliendo con sus amigos y con alguien que parece mucho más que eso.

Y es que el sobrino del rey Felipe VI ha sido sorprendido en una calle de Madrid besando apasaionadamente a una joven. Según recoge el portal Vanitatis, la pareja desató su deseo a las puertas de la discoteca Teatro Barceló, de donde salieron alrededor de las seis de la mañana. Las imágenes nocturnas publicadas no permiten identificar a la joven y no está claro si se trata de la chica con la que Froilán compartía su vida hace no mucho tiempo.