Manolo recupera el apellido

Llama la atención que el hombre que ha atronado el «España, España» por los estadios de todo el mundo tenga la voz apagada, que hable tan despacio, tan bajito, como el niño asustado tras una trastada. Manolo regresó ayer por la tarde a su bar en Valencia después de 24 horas llenas de sobresaltos. Ocho, ni más ni menos, le ha costado el viaje desde Murcia, donde el día anterior, una hora antes del España-Colombia, en los aledaños de la Nueva Condomina, a donde había llegado en el coche de unas amigas, descubrió que habían forzado el vehículo y le habían arrebatado su bien más preciado, su bombo, el bombo de España. Ocho horas que parecen una romería, con decenas de llamadas de teléfono, con cámaras de tevisión siguiéndole por la carretera, con cadenas que conectan en directo para contar su llegada al bar.

El bombo es su seña de identidad, el distintivo que le ha hecho famoso desde mucho antes de los tiempos del Naranjito ochentero y el Mundial de España. Tanto que quien más quien menos sabe quién es Manolo el del Bombo y nadie Manuel Cáceres, el hijo de un peón de albañil de San Carlos del Valle, en Ciudad Real. Pero, tras la desgracia, la desaparición del instrumento, el partido sin alma, el llanto televisivo y el lánguido despertar, le sobrevino la noticia del hallazgo, que suena a arrepentimiento.

Un infante de la Marina se encontró el celebérrimo bombo en el centro de Madrid, muy cerca de la embajada de Colombia –precisamente el rival de España en el partido de Murcia– y del cuartel general de la Armada a donde se dirigía a las ocho de la mañana. El soldado llevó su botín al cuerpo de guardia que, a su vez, se lo entregó a la Policía Nacional, que esta mañana tiene previsto devolvérselo a su propietario.

«La noche ha sido mala», recordaba un lacónico Manolo, que se emociona por los recuerdos de la desaparición que se mezclan con los de su reciente operación de corazón –le colocaron un by pass– el pasado mes de enero. Un trance que le obligó a alejarse de los estadio y que le ha impedido subirse a un avión para viajar estos días a Macedonia. Y se esfuerza en explicar el sofoco, para alguno, quizá, desmedido. «Yo es que sin bombo no soy nada».

Pero ahora acaba de subir su persiana para exhibir un negocio que tiene más de museo que de cafetería. Se llama Bar Manolo el del Bombo –para qué complicarse– y está en la plaza de la Afición –¿dónde si no?– que hay frente a Mestalla. Las cámaras frigoríficas están apagadas y da la sensación de que la máquina registradora solo trina los días de partido. Pero allí, en ese recargado santuario del fútbol, están muchos de sus recuerdos. Bufandas de todos los clubes imaginables, recortes de prensa con sus proezas, entradas antiquísimas, lámparas que son balones traslúcidos, un retrato a pincel, un mosaico con motivos valencianos y, en el centro de la pared, tras la barra, la foto con el Rey Juan Carlos, uno de sus días de mayor felicidad.

Otro robo en Bosnia

Aunque la joya de la corona son los tres bombos que cuelgan del techo. Uno de la primera Eurocopa que ganó España, otro de la segunda y el tercero, en el centro, el del Mundial.

–Pero, Manolo, ¿cuántos bombos ha tenido en su vida?

–No lo sé. Siete, ocho...

Y exprime la memoria para remontarse a la época que vivió en Aragón, partidos de de fútbol en Huesca, Barbastro, Monzón en los que zurraba su primer bombo... Tiempos mozos en los que aún pateaba el balón. «Jugaba con los gitanos y un día me lesioné del menisco. Después de la operación dije que quería ir a ver un Zaragoza-Valencia y me dijeron que estaba loco. Pero un amigo me llevó en ambulancia».

Y los viajes con la selección, claro, su pasión, el motivo al que ha consagrado su vida. Cuarenta y cuatro años desgañitándose por su equipo, por su país. Y el susto de aquel viaje a Bosnia, donde un gamberro le sustrajo el bombo del autobús. «Pero en quince minutos lo habían recuperado», sonríe ya más animado. Porque la selección le da la vida y ya hace cálculos de dónde volverá a pasear su bombo. «Yo creo que, si antes no hay algún amistoso, reapareceremos en septiembre en el España-Italia del Bernabéu», explica con un repentino brillo en esos ojos pequeños que tanto lloraron en Murcia.

Aunque cuenta que la empresa que le suministra los instrumentos, la valenciana NPDrums, ha estado al quite y se ha apresurado a anunciar que ya le están preparando un bombo nuevo que llevará incorporado un localizador. Un bombo convencional cuesta, dice, unos 200 euros. «Pero los míos son más caros, claro».

No se deja una pregunta por responder, ni un periodista por agradecer. Y suena el teléfono sin parar. «¿Manolo el del Bombo?», preguntan. «Sí, soy yo». Y vuelta a empezar.