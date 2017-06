El increíble cambio físico de Brendan Fraser

El protagonista de películas como 'George de la Jungla' o 'La Momia' ha experimentado un gran cambio físico a lo largo de estos años que no ha pasado inadvertido para el público. Brendan Fraser, que fue elegido en 1998 'el hombre más guapo del mundo' por la revista People está en el peor momento de su carrera. Y es que la imagen de aquel 'sex symbol' de Indianápolis dista mucho de la de ahora. Una transformación que seguramente esté influida por el declive de su carrera profesional.

Brendan destacó en los años 90 por sus papeles en comedias como 'Cabezas huecas' o 'El hombre de California'. Fue entonces cuando Disney le fichó para George de la Jungla, un Tarzán en clave de comedia familiar cuyo éxito le dio incluso una serie de televisión.

En 1998 el actor protagonizaba junto a Ian Mckellen 'Dioses y monstruos' de Bill Condon, film ganador de un Oscar al mejor guión.

Después de eso lo único notable fue su ausencia, pues el popular actor había caído en el olvido, aunque los que crecieron viendo sus comedias lo recordaban suficiente para preguntarse de vez en cuando ¿qué habrá sido de ese actor de La Momia?

Tras varios fracasos en taquilla como 'Viaje al centro de la Tierra' o 'Decisiones extremas', su caché como actor cayó en picado. Entre sus últimos trabajos destacan varias películas independientes de bajo presupuesto y un papel secundario en la serie 'The Affair". En televisión tuvo algunos roles secundarios, pero no muy famosos, y su participación en cine independiente definitivamente no ha hecho resucitar su prometedora carrera.