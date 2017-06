Julio Iglesias y su «pánico» a Bertín

El cantante Julio Iglesias ha sido uno de los objetivos de 'Mi casa es la tuya', el programa que presenta Bertín Osborne en Telecinco, desde su estreno. En una entrevista a la Cope, sin embargo, reconoció que «ir a su programa me da pánico. He visto a muchos vomitar cosas que se han tenido que tragar después». Durante el transcurso de la conversación, intervino en directo el propio presentador para asegurarle que «nunca te van a tratar en ningún sitio mejor que en mi programa», a lo que Iglesias respondió, en tono irónico: «Eres un sinvergüenza, me quieres llevar al huerto».