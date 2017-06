Lady Di quiso cortarse las venas en su luna de miel

Estaba tan deprimida que traté de cortarme las muñecas con unas cuchillas», confesaba la propia Diana de Gales en una grabación de 1991 que acaba de filtrarse. Corresponde a las conversaciones que mantuvo con su biógrafo personal, Andrew Morton, durante la elaboración del libro ‘Diana, su verdadera historia’, que será reeditado con nuevas revelaciones coincidiendo con el vigésimo aniversario de su muerte.

De aquellas charlas se desprende que su matrimonio con Carlos de Inglaterra no empezó mucho mejor de lo que acabó. «Al ver cómo iba a ser la boda me eché a llorar. Colapsé por todo tipo de cosas. Camilla estaba en mi cabeza durante todo el compromiso. Yo trataba desesperadamente de ser madura sobre la situación, pero no tenía cimientos para eso y no podía hablar con nadie del tema», explicaba Diana cómo fue su paso por el altar el 29 de junio de 1991 en la catedral de San Pablo de Londres. Conoció la infidelidad de su esposo antes de jurarle amor eterno y su percepción sobre él cambió radicalmente: «Recuerdo que estaba tan enamorada de mi marido que no podía retirar los ojos de él. Pensaba que era la chica más afortunada del mundo, que él me iba a cuidar. Me equivoqué al esperarlo», se le escucha decir a la propia Diana en los audios», recuerda la Princesa, que en aquellos momentos sufría brotes de bulimia. La luna de miel fue un completo fracaso. Durante la estancia de la pareja en Balmoral, Carlos se encerraba en la biblioteca sin casi dirigirle la palabra. Ninguneada por su nuevo marido y bajo la rígida presión de la familia real, la joven Princesa llegó a pensar en suicidarse.