Abraham Mateo, de niño a hombre

Uno de los ídolos de las jóvenes españolas ha experimentado un increíble cambio físico. Se trata de Abraham Mateo, que podría decirse que ha pasado de niño a hombre. Unas imágenes que el propio artista ha compartido en sus redes sociales y en las que presume de cuerpo han generado un gran revuelo.

Lejos quedó ya el pelo largo de sus primeras actuaciones con tan solo nueve años. Año a año, ha ido depurando su imagen y como vemos, gracias a una fuerte preparación física, ha dejado de lado al adolescente que conocíamos.

«¡Sé a donde quiero llegar y me preparo diariamente para ello!», asegura mientras luce abdominales. Los más de 100.000 'me gusta' avalan que el cantante ya no es el mismo del de su primer disco. Con cinco álbumes a sus espaldas y cerca de treinta premios en su corta carrera musical, el gaditano ha sabido meterse al público en el bolsillo.

Una publicación compartida de ᴬᴮᴿᴬᴴᴬᴹ ᴹᴬᵀᴱᴼ (@abrahammateomus) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 1:02 PDT