Es una «puta vergüenza» matar animales para conseguir audiencia

La Sexta emitió en la última entrega de este espacio cómo varios de sus concursantes mataban a un caimán y las reacciones han llovido desde diversos ámbitos

Además de las rápidas críticas en redes sociales, los partidos políticos EQUO y PACMA han lamentado que este hecho sucediese y fuese emitido en televisión.

La escena fruto de estas denuncias mostró cómo daban muerte a palos al animal, lo destripaban y se lo comían. Uno de los participantes añadía después que "cuando matas a un animal, tienes derecho a comerte su corazón".

Desde PACMA aseguran: «Lo rechazamos por completo. No creemos que sea necesario recurrir a algo así. Respetamos el ocio siempre y cuando no signifique el maltrato a un animal. Pero es algo innecesario. No es supervivencia sino entretenimiento» declaran. EQUO también ha manifestado su desacuerdo con la emisión y ha afirmado que «matar animales y convertirlo en un show no es buena idea».

El último en denunciar este hecho ha sido el animalista Frank Cuesta, que en un vídeo ha opinado que «van a matar animales para conseguir audiencia y me parece una puta vergüenza».