Jordi Cruz no zanja la polémica de los becarios: «Puedo prescindir de la gente que viene a aprender»

Parece que la polémica abierta el pasado mes de mayo en el programa de TVE «Masterchef» no se ha cerrado por completo. Jordi Cruz hacía entonces controvertidos comentarios sobre los becarios, e intentaba justificar su postura sobre los aprendices asegurando que le da «mucha envidia» cuando ve que «alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. «Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. No son esclavos», señalaba Cruz mientras reflexionaba que pagar a todos esos becarios en su restaurante ABaC, encarecería el menú o tendrían menos personal y darían un peor servicio. «Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño», añadió en su día.

Parece que no fueron suficientes las palabras del chef ya que poco más tarde empleó las redes sociales para responder al escándalo que se había gestado sobre la precaria situación de los becarios que defendía: «Me parece increíble que algunos llamen 'Esclavos' a estudiantes con convenio que deciden formarse en mi cocina. No me insultáis a mí...», publicaba.

Ahora, aprovechando su presencia en el Food Explorers GastroMálaga, el cocinero ha vuelto a alimentar la polémica al declarar a los medios que puede «prescindir totalmente de la gente que venga a aprender». «De 300 (becarios) que pasaron por AbaC en los últimos años no encontrarás a ninguno que no te diga: "Es mi familia esa gente y gracias por lo que yo les he dado y por lo que ellos me han dado a mí. Punto», ha asegurado Jordi Cruz.