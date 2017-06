Maluma la lía con su nueva letra machista: «Te tragas todas mis vitaminas»

«No hay razones pa’ que te cohíbas, yo sé que te gusta, te motiva, me dijeron que eres posesiva... y te tragas todas mis vitaminas». Y con estas frases llegó la polémica. Es una parte de la nueva canción de Maluma. El cantante colombiano ha sido tremendamente criticado por el contenido machista de su nuevo single 'Vitamina'.

Pero no es la primera vez que Maluma está en el centro de la polémica por las letras de sus canciones. El año pasado ya fue tildado de misógino por su sencillo Cuatro babys, una canción que incluía letras sexualmente tan explícitas como «chingan cuando yo les digo, ninguna me pone peros» o «tengo una chiquitita nalgona [...], me dice ‘papi, vente adentro, si me preña’».

Ahora la polémica se centra en el contenido de la canción 'Vitamina', un single de estilo trap, una subcategoría del hip-hop, que parece invitar a las mujeres a practicar el sexo oral.

Los vídeos que el propio cantante ha compartido en las redes sociales ya superan los 3 millones de visualizaciones y se acercan a los 48.000 comentarios. Muchos de ellos critican el contenido de la canción aunque también hay muchos otros comentarios que lo defienden. Éstos últimos animan a los que critican a no escuchar las canciones de Maluma si no les gustan sus letras.

