'Arquitectos'...

Mujeres, Hombres y arquitectura'. Es la parodia que Dani Martínez y Flo han hecho del programa de la cadena amiga (amiga porque son del mismo grupo, de Mediaset). Son menos de dos minutos y el doblaje es desternillante. La cosa va de una pareja, ya ex por lo que parece, que discute sobre arquitectura. «A ver, ¿qué he hecho yo mal ahora?», abre fuego el chaval (las imágenes son reales, de dos concursantes) y sigue ella, en calidad de agraviada. «¿Cómo puedes sostener que la catedral de Burgos es barroca? ¡Es gótica!». «Es tardogótica, casi barroca. Diría incluso que es gótica flamígera, pero no la quiero liar». «Pero, ¿tú de qué vas? No te quiero ofender, pero tú de arquitectura sabes lo mismo que yo de bacalao», zanja la muchacha. Este es el resumen, pero merece la pena verlo entero.

Seguro que merece la pena infinitamente más que asistir a la conversación real que estaban manteniendo en ese momento los dos concursantes que protagonizan el vídeo, que se ha vuelto viral con razón. Es sobrada la capacidad que tienen Dani&Flo de reírse de todo, y también lo es la capacidad de los participantes de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' de inventar momentos ridículos y absurdos. Ahí siguen, los reyes de la mañana tardía, llenando horas, engordando la parrilla, 'fast food' antes de la hora de comer. Eso por la mañana, 'Sálvame' por la tarde, 'Supervivientes' por la noche. Y así un día tras otro, líderes de audiencia indiscutibles. Un modelo de negocio inmune a la crisis.

Para que Dani&Flo tengan el mismo eco que el de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' han tenido que hacer una parodia de 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. Es pegarse contra un muro, pero se agradecen estos pequeños oasis, dan cierta esperanza. Dani y Flo podrían hacerlo de seguido, como una sección fija, un programa incluso. En Telecinco tienen que tener toneladas de imágenes de archivo protagonizadas por gente de esta con poco oficio y mucho beneficio que sirve de alpiste para los programas con los que la cadena lidera cada mes el ranking de audiencias. La parodia de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' es, hasta el momento, lo más notable del programa que presenta Emma García.