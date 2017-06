Ángel Garó: «Mi abuela era una maltratadora, no nos daba Cola Cao»

Era una de las entrevistas más esperadas y ha llenado las redes sociales de comentarios. Ángel Garó se sentó el sábado en 'Sábado Deluxe' para habar del estado de su carrera, de su relación con su familia y de la agresión de la que le acusa su expareja. Y lo hizo de la manera más inusual posible: el humorista se entrevistó a sí mismo y logró con ello un récord de audiencia.

Durante la particular conversación consigo mismo el cómico soltó una frase que fue la más comentada en las redes sociales. Aseguró que su abuela materna era «una maltratadora» y que no les ponía ni a él ni a sus hermanos Colacao. #GaróContraGaró se hizo 'trending topic' y los chascarrillos se apoderaron de Twitter.

Estos son algunos de los ejemplos:

"Mi abuela es una maltratadora... no nos ponía Colacao". pic.twitter.com/oWq3jyl6Qg

La mejor entrevista que he visto en mi vida. Y me he tragado muchos programas de corazón. Mis dieses. Tomaos un ColaCao. #GaróContraGaró