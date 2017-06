Instagram | Ana Morgade denuncia acoso a su familia y se retracta horas después

«Dejad en paz a mi familia». Es el contundente mensaje que la presentadora y humorista Ana Morgade, conocida por su colaboración en programas como 'Zapeando', publicó hace tres días en su perfil en Instagram. Escrito en una libreta con letras mayúsculas, iba acompañado de unas duras palabras que dejaban entrever un gran malestar en la humorista y en su círculo más cercano.

«Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo», escribió Morgade, desatando una oleada de comentarios de apoyo y crítica.

La denuncia pública de acoso de la presentadora fue recogida casi de forma inmediata por numerosos medios de comunicación, lo que amplificó su mensaje hasta alcanzar, según parece, una dimensión inesperada.

De hecho, Morgade publicó un segundo mensaje, también escrito con rotulador en una libreta, en el que decía: «Tampoco nos flipemos». Y añadía: «Hola, webs sensacionalistas. Les saluda una persona que no sufre acoso. Un beso fuerte fuerte fuerte».